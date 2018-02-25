Гендиректор «Крыльев» рассказал о состоянии газона перед матчем со «Спартаком»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о готовности поля перед матчем со «Спартаком». Напомним, что встреча пройдет в Самаре 28 февраля.

«Все нормально. Газон в хорошем состоянии, к матчу будет готов. Сейчас продолжаем подготовку поля к матчу со «Спартаком». К нам приезжало уже две комиссии, скоро будет третья. Встреча точно пройдет в Самаре», — заявил Шашков.

Матч 1/4 финала Кубка России пройдет 28 февраля в Самаре на стадионе «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Фото: твиттер «Крыльев»

Источник: «Спорт-Экспресс»