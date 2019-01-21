Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с клубом. Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и Наталья Симеоне, сестра и агент Диего, достигли соглашения о продлении контракта на один год.

Одним из основных требований Симеоне было обновление состава, которое позволит бороться за победу в Ла Лиге в этом сезоне и выйти в финал Лиги чемпионов, который будет проходить на стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

Текущий контракт Симеоне рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: As