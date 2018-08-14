Самюэль Это’О — новый игрок «Катара»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Самуэль Это'О

Футбольный клуб «Катар» анонсировал пресс-конференцию, на которой в качестве новичка будет представлен форвард Самюэль Это’О. Мероприятие состоится во вторник вечером.

Катарский клуб станет для 37-летнего камерунского нападающего 13-м в профессиональной карьере.

Его предыдущим клубом был турецкий «Коньяспор».

«Руководство ФК «Катар» с радостью приглашает вас принять участие в пресс-конференции, на которой будет представлена международная звезда Самюэль Это’О», – говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press
Источник: QatarSportClub

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