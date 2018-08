Самюэль Это’О — новый игрок «Катара»

Футбольный клуб «Катар» анонсировал пресс-конференцию, на которой в качестве новичка будет представлен форвард Самюэль Это’О. Мероприятие состоится во вторник вечером.

Катарский клуб станет для 37-летнего камерунского нападающего 13-м в профессиональной карьере.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club

