Антонио Конте: «Желаю Матичу всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем»

Автор: Владимир Шевелев 0

Nemanja Matić

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Неманье Матиче. Обе команды встретятся в воскресном матче АПЛ.

«Об этом футболисте я могу говорить только очень хорошо, потому что он играл с нами в прошлом сезоне. Теперь Матич, к сожалению, выступает за «Манчестер Юнайтед». Я желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем.

Мы уже закрыли тему его перехода в «Юнайтед». Не хочу говорить о прошлом, потому что считаю это неинтересным и неважным для нас», – сказал Конте.

В текущем сезоне «Челси» с 53 очками идет на четвертом месте в АПЛ после 27 туров, «МЮ» с 56 очками – второй.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Конте и Моуринью

Антонио Конте: «Моуринью — фальшивка. Он оскорбил Раньери из-за его английского, а потом надел футболку в поддержку Клаудио»

Конте и Моуринью

Теория большого взрыва. Почему матч «МЮ» — «Челси» – главное событие сезона в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов выкупить Фаузи Гуляма за 60 миллионов евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 