Антонио Конте: «Желаю Матичу всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Неманье Матиче. Обе команды встретятся в воскресном матче АПЛ.

«Об этом футболисте я могу говорить только очень хорошо, потому что он играл с нами в прошлом сезоне. Теперь Матич, к сожалению, выступает за «Манчестер Юнайтед». Я желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем.

Мы уже закрыли тему его перехода в «Юнайтед». Не хочу говорить о прошлом, потому что считаю это неинтересным и неважным для нас», – сказал Конте.

В текущем сезоне «Челси» с 53 очками идет на четвертом месте в АПЛ после 27 туров, «МЮ» с 56 очками – второй.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»