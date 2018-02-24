Полицейский из Бильбао: «Фанаты «Атлетика» вышли охотиться на русских»

Беспорядки в Бильбао перед ответным матчем между «Спартаком» и «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы случились в результате провокации. Она была осуществлена фанатами радикальной группировки «Атлетика» Herri Norte Taldea.

Напомним, в ходе беспорядков с участием фанатов команд один из представителей полиции перенес инфаркт и скончался в больнице. «Виновниками всех столкновений были радикалы из Herri Norte. Именно они спровоцировали все инциденты», — сообщили в профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, членом которого был скончавшийся полицейский.

По версии Esan, представители радикальной группировки начали бросать различные предметы в сторону болельщиков «Спартака».

«Легко обвинять приезжих, но ситуация была не такой. Те, кто бросал все подряд, не были иностранцами. Это группировка Herri Norte и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у фанатов «Атлетика».

Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда», — сказал один из полицейских, который присутствовал на месте событий.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»