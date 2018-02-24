Голкипер «Дуйсбурга» пропустил гол, пока пил воду из бутылочки

Автор: Владимир Шевелев 0

Mark Flekken

В матче второй бундеслиги произошел необычный случай. Голкипер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустил курьезный гол во встрече против «Ингольштадта» (2:1).

Во время позиционной атаки команды он решил освежиться и попить воды из бутылочки, которая лежала в сетке его ворот. За это время игроки «Ингольштадта» провели быструю контратаку. Пытаясь помешать сопернику, защитник «Дуйсбурга» скинул мяч головой своему голкиперу, который пил воду в воротах и не следил за развитием ситуации на поле.

Форвард «Ингольштадта» Штефан Кучке опередил защитников «Дуйсбурга» и отправил мяч в ворота, в которых стоял Флеккен.

Фото: Global Look Press
Источник: Focus.de

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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