Голкипер «Дуйсбурга» пропустил гол, пока пил воду из бутылочки

В матче второй бундеслиги произошел необычный случай. Голкипер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустил курьезный гол во встрече против «Ингольштадта» (2:1).

Во время позиционной атаки команды он решил освежиться и попить воды из бутылочки, которая лежала в сетке его ворот. За это время игроки «Ингольштадта» провели быструю контратаку. Пытаясь помешать сопернику, защитник «Дуйсбурга» скинул мяч головой своему голкиперу, который пил воду в воротах и не следил за развитием ситуации на поле.

Форвард «Ингольштадта» Штефан Кучке опередил защитников «Дуйсбурга» и отправил мяч в ворота, в которых стоял Флеккен.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN

