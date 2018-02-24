«Ювентус» может выкупить Поля Погба из «Манчестер Юнайтед»

Автор: Юлия Древова 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус». В последних матчах 24-летний француз все чаще остается на скамейке запасных манкунианцев.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не слишком доволен тем, как Погба отрабатывает в обороне и редко выпускает его на поле. Как сообщает источник, в связи с этим хавбек может вернуться в свой бывший клуб, в его контракте есть соответствующий пункт. Сумма обратного трансфера составит 60 млн евро.

Однако зарплата игрока может стать серьезной проблемой для этого перехода. Самые высокооплачиваемые футболисты бьянконери Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают 7,5 млн евро за сезон, в то время, как Погба в Англии зарабатывает 12 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и 10 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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