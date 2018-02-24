Российские лыжники выиграли серебряную и бронзовую медали в марафоне на Олимпиаде

Россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков добыли серебряную и бронзовую медали в лыжной гонке на 50 км. Первое место завоевал финский спортсмен Ийво Нисканен.

Это четвертая медаль Большунова. Лыжник является самым титулованным спортсменом российской команды на ОИ в Корее — никому не удалось выиграть больше двух наград.

Олимпиада-2018. Пхенчхан, Южная Корея

Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Классический стиль

1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.

2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.

3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5…

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»