Российские лыжники выиграли серебряную и бронзовую медали в марафоне на Олимпиаде

Автор: Юлия Древова 0

Россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков добыли серебряную и бронзовую медали в лыжной гонке на 50 км. Первое место завоевал финский спортсмен Ийво Нисканен.

Это четвертая медаль Большунова. Лыжник является самым титулованным спортсменом российской команды на ОИ в Корее — никому не удалось выиграть больше двух наград.

Олимпиада-2018. Пхенчхан, Южная Корея
Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Классический стиль

1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.
2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.
3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5…

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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