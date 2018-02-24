Александр Кокорин: «С лондонским «Арсеналом» не срослось, потом очень жалел»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о сорвавшемся переходе в лондонский «Арсенал». Переходу помешало московское «Динамо».

«Была ли возможность играть в Лондоне, в «Арсенале»? Да, была ситуация. Но была проблема с моим действующим клубом («Динамо» — прим. еж-ка «Футбол»). Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня, и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

Есть ли мысль поиграть не в российской лиге когда-нибудь? Давно думаю об этом, да. Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи», — отметил Кокорин.

В текущем сезоне футболист провел за сини-бело-голубых 20 матчей в РФПЛ, отметившись 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Flow