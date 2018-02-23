«Манчестер Юнайтед» оценивает Давида Де Хеа в 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать голкипера Давида Де Хеа. Англичане назначили высокую цену за трансфер испанца.

За переход 27-летнего вратаря сборной Испании манкунианцы желают получить не менее 100 миллионов евро.

В «Реале» пока не решили, нужно ли приобретать Де Хеа, так как Кейлор Навас очень популярен среди игроков команды. Мадридцы примут решение по окончании сезона. Пока представители клуба собирают информацию о возможной сделке.

Сообщалось, что Де Хеа близок к договоренности с «МЮ» о продлении контракта. В текущем сезоне испанский кипер провел за «красных дьяволов» 27 матчей в АПЛ, пропустил 19 мячей и 15 раз отыграл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»