«Манчестер Юнайтед» оценивает Давида Де Хеа в 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать голкипера Давида Де Хеа. Англичане назначили высокую цену за трансфер испанца.
За переход 27-летнего вратаря сборной Испании манкунианцы желают получить не менее 100 миллионов евро.
В «Реале» пока не решили, нужно ли приобретать Де Хеа, так как Кейлор Навас очень популярен среди игроков команды. Мадридцы примут решение по окончании сезона. Пока представители клуба собирают информацию о возможной сделке.
Сообщалось, что Де Хеа близок к договоренности с «МЮ» о продлении контракта. В текущем сезоне испанский кипер провел за «красных дьяволов» 27 матчей в АПЛ, пропустил 19 мячей и 15 раз отыграл на «ноль».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca