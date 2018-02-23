Четыре болельщика «Спартака» предстанут перед судом Испании за участие в беспорядках в Бильбао

Полиция Бильбао арестовала фанатов, участвовавших в беспорядках в день матча Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1). Четверо болельщиков «Спартака» предстанут перед испанским судом.

В ходе беспорядков перед игрой было задержано девять человек, четверо из которых иностранцы, в частности трое россиян и поляк. «Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией», – рассказали в пресс-службе полиции.

Полиция информирует о том, что пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Один из представителей правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков, перенес инфаркт во время инцидента и скончался в больнице.

«Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции» – добавили в пресс-службе.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»