Четыре болельщика «Спартака» предстанут перед судом Испании за участие в беспорядках в Бильбао

Автор: Владимир Шевелев 0

Спартак фанаты

Полиция Бильбао арестовала фанатов, участвовавших в беспорядках в день матча Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1). Четверо болельщиков «Спартака» предстанут перед испанским судом.

В ходе беспорядков перед игрой было задержано девять человек, четверо из которых иностранцы, в частности трое россиян и поляк. «Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией», – рассказали в пресс-службе полиции.

Полиция информирует о том, что пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Один из представителей правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков, перенес инфаркт во время инцидента и скончался в больнице.

«Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции» – добавили в пресс-службе.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Sofiane Hanni 2

Софьян Ханни вошел в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы, Джикия – нет

Матч «Спартака» и «Атлетика» будет обслуживать французская бригада судей

Массимо Каррера

Массимо Каррера: «Если будет очень холодно, то перед игрой с «Атлетиком» выпьем по стопочке водки, чтобы согреться»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 