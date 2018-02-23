Юрий Семин: «Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико».

«Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к «Спартаку». Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об «Атлетико», это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры.

Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира. Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! «Атлетико» – один из ведущих клубов.

Диего Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардиола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол. Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел «Атлетико» к большим результатам», – сказал Семин.

Первая игра 1/8 Лиги Европы пройдет 8 марта в Мадриде, ответная – 15 марта в Москве. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус невысоко оценил шансы красно-зеленых.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»