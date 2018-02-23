Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Пепу Гвардиоле

Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Специалист продемонстрировал политический символ.

47-летний специалист во время матча Кубка Англии против «Уигана» (0:1) приколол к куртке желтую ленту в поддержку политиков, арестованных в связи с борьбой за независимость Каталонии.

Известно, что Гвардиола уже дважды надевал эту ленту, чтобы поддержать Жорди Санчеса и Жорди Куиксара. FA выносила предупреждения тренеру, а сейчас может применить дисциплинарные меры.

Футбольная ассоциация видит в этом политический жест, а также нарушение правил, касающихся формы и рекламы. Гвардиола должен до вечера понедельника ответить на обвинения.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»