Лоренцо Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи»

Автор: Юлия Древова 0

Лоренцо Инсинье

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0). Нападающий отметил провокацию со стороны скамейки немецкой команды.

«Помощник тренера «Лейпцига» меня провоцировал. Он подмигивал и посылал мне воздушные поцелуи. Он смеялся надо мной. Если ты выигрываешь дуэль в паре, то стоит заткнуться и уважать соперника. Он перешёл все границы.

Не думаю, что «РБ Лейпциг» что-то показал, но они справедливо прошли дальше, победив в первом матче. Жаль», — рассказал Инсинье.

«Наполи» одержал победу в Германии, но из-за домашнего проигрыша (1:3) вылетел из турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды». Матч с ЦСКА пройдет с болельщиками

Матч «Црвены» и ЦСКА начнется с минуты молчания

Ариц Адурис может пропустить отвтеный матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 