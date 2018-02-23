Лоренцо Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0). Нападающий отметил провокацию со стороны скамейки немецкой команды.

«Помощник тренера «Лейпцига» меня провоцировал. Он подмигивал и посылал мне воздушные поцелуи. Он смеялся надо мной. Если ты выигрываешь дуэль в паре, то стоит заткнуться и уважать соперника. Он перешёл все границы.

Не думаю, что «РБ Лейпциг» что-то показал, но они справедливо прошли дальше, победив в первом матче. Жаль», — рассказал Инсинье.

«Наполи» одержал победу в Германии, но из-за домашнего проигрыша (1:3) вылетел из турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia