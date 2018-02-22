Александр Бухаров расторг контракт с «Ростовом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Alexander Bukharov

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров покинул команду. Он выступал за дончан с 2014 года.

Клуб договорился с 32-летним форвардом о расторжении контракта. В официальном заявлении клуба говорится: «Между ФК «Ростов» и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта. ФК «Ростов» благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!»

В текущем сезоне Александр Бухаров провел 13 матчей в РФПЛ и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Ростова»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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