Александр Бухаров расторг контракт с «Ростовом»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров покинул команду. Он выступал за дончан с 2014 года.

Клуб договорился с 32-летним форвардом о расторжении контракта. В официальном заявлении клуба говорится: «Между ФК «Ростов» и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта. ФК «Ростов» благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!»

В текущем сезоне Александр Бухаров провел 13 матчей в РФПЛ и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Ростова»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»