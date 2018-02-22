«Локомотив» вновь побеждает «Ниццу» и проходит в 1/8 финала Лиги Европы

Вслед за ЦСКА, «Локомотив» также обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. На своем поле «железнодорожники» вновь оказались сильней «Ниццы» (1:0).
Лига Европы. 1/16 финала.
ЛОКОМОТИВ – НИЦЦА — 1:0 (1:0)
Москва. 22 февраля.
Стадион: «Локомотив»
Судья: Павел Краловец (Чехия)
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан (Коломейцев, 24), Ал. Миранчук, Ари (Эдер, 64).
«Ницца»: Бенитес, Перро, Сарр, Данте, Бюрне, Сиприен, Сери (Сакко, 84), Лис-Мелу, Плеа (Макенго, 79), Сен-Максимен (Тамез, 78), Балотелли.
Гол: 1:0 – И. Денисов (30).
Предупреждения: И. Денисов (8), Балотелли (32), Фернандеш (45).
10 (4) удары (в створ) 12 (8)
19 фолы 13
1 угловые 4
1 офсайды 2
42 % владения мячом 58
В ответном матче «Локомотив» вновь доказал превосходство. «Красно-зеленые» контролировали ход встречи почти весь матч. В первом тайме счет открыл Игорь Денисов, а во второй половине «железнодорожники» имели еще три явных момента, но увеличить преимущество так и не вышло. Несмотря на это, «Локомотив» вслед за армейцами проходит в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»