«Локомотив» вновь побеждает «Ниццу» и проходит в 1/8 финала Лиги Европы

Вслед за ЦСКА, «Локомотив» также обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. На своем поле «железнодорожники» вновь оказались сильней «Ниццы» (1:0).

Лига Европы. 1/16 финала.

ЛОКОМОТИВ – НИЦЦА — 1:0 (1:0)

Москва. 22 февраля.

Стадион: «Локомотив»

Судья: Павел Краловец (Чехия)

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан (Коломейцев, 24), Ал. Миранчук, Ари (Эдер, 64).

«Ницца»: Бенитес, Перро, Сарр, Данте, Бюрне, Сиприен, Сери (Сакко, 84), Лис-Мелу, Плеа (Макенго, 79), Сен-Максимен (Тамез, 78), Балотелли.

Гол: 1:0 – И. Денисов (30).

Предупреждения: И. Денисов (8), Балотелли (32), Фернандеш (45).

10 (4) удары (в створ) 12 (8)

19 фолы 13

1 угловые 4

1 офсайды 2

42 % владения мячом 58

В ответном матче «Локомотив» вновь доказал превосходство. «Красно-зеленые» контролировали ход встречи почти весь матч. В первом тайме счет открыл Игорь Денисов, а во второй половине «железнодорожники» имели еще три явных момента, но увеличить преимущество так и не вышло. Несмотря на это, «Локомотив» вслед за армейцами проходит в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»