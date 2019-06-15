Нападающий «Ромы» Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб оформил трансфер 22-летнего форварда и заключил с ним контракт.

Ожидается, что о сделке будет официально объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что зарплата аргентинца в «Спартаке» составит 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы. Сумма сделки оценивается в 7-8 миллионов евро.

Понсе перешел в «Рому» в 2016 году из «Ньюэллс Олд Бойс». В прошедшем сезоне он выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru