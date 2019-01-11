Сальваторе Боккетти: «В «Спартаке» что-то сломалось»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о причинах отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. Игрок счиатет, что команда сломалась.

— Общаетесь ли с Массимо Каррерой после его ухода из «Спартака»?

– Честно говоря, нет.

— Как считаете, что у него не получилось? В чем была причина неудач?

– Думаю, команда чувствовала, что внутри что-то потерялось. Что-то было раньше, но потом пропало. Не знаю, как объяснить по-русски. Когда ты думаешь, что все хорошо, но на самом деле все не так.

Мы проиграли много матчей, было много негатива. Непростые моменты. Потом были отстранены Ещенко и Глушаков. Команда чувствовала, что что-то сломалось.

Даже маленькая трещинка может привести к развалу целого. Тут было много различных эпизодов, моментов, которые собрались воедино и привели к такому исходу.

— Джикия сказал, что для Карреры не должно было все так кончиться в «Спартаке». Согласны с ним?

– Не могу решать за руководство. Каррера выиграл чемпионство. Возможно, это имел в виду Георгий.

Но руководство решило, что нужна смена тренера, это их прерогатива. Я просто футболист — я играю, но не решаю кадровые вопросы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24