«Лацио» требует 90 млн фунтов от «Манчестер Юнайтед» за Сергея Милинковича-Савича

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сергей Милинкович-Савич Чиро Иммобиле

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». «МЮ» готов предложить 72 миллиона фунтов за 24-летнего серба.

Однако президент римлян Клаудио Лотито просит за игрока 90 миллионов фунтов и не намерен отступать от этой суммы.

Футболист хотел бы сменить команду, но не будет требовать трансфера, он готов остаться в «Лацио» еще на сезон. Сообщалось, что на Милинковича-Савича также претендует «ПСЖ».

В минувшем сезоне игрок провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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