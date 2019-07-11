«Лацио» требует 90 млн фунтов от «Манчестер Юнайтед» за Сергея Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». «МЮ» готов предложить 72 миллиона фунтов за 24-летнего серба.

Однако президент римлян Клаудио Лотито просит за игрока 90 миллионов фунтов и не намерен отступать от этой суммы.

Футболист хотел бы сменить команду, но не будет требовать трансфера, он готов остаться в «Лацио» еще на сезон. Сообщалось, что на Милинковича-Савича также претендует «ПСЖ».

В минувшем сезоне игрок провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports