По приглашению турецкой компании Beko певица Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны»

Мой сегодняшний день давно начался. Смотрите мои сторис ☺️ Как вы уже поняли, два дня я буду жить жизнью футболистов клуба Барселона⚽️, ну и конечно, моя форма не может быть другой 💙❤️ Я нахожусь на тренировочной базе клуба @fcbarcelona вместе с командой из 22 стран. Пришли на тренировку, будем учиться подавать мяч как настоящие профессионалы. 💪🏻💪🏻💪🏻 #СТИРАЙОТГОВОРКИ