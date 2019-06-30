По приглашению турецкой компании Beko певица Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны»

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны». Ранее певица приняла приглашение одного из спонсоров каталонского клуба, турецкой компании Beko.

Певица проведет 48 часов в составе каталонского клуба. Ранее Бузова опубликовала в инстаграме свое фото в форме «Барселоны». На футболке девушки ее личные инициалы — OB.

Минувший сезон «Барселона» завершила с двумя выигранными трофеями. Подопечные Эрнесто Вальверде одержали победу в матче за Суперкубок Испании над «Севильей» (2:1) и стали чемпионами страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Ольги Бузовой