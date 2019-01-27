Жана-Клера Тодибо может перейти в «Барселону»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Жан-Клер Тодибо

«Барселона» намерена ускорить трансфер защитника «Тулузы» Жана-Клера Тодибо. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок перейдет в каталонский клуб по окончании сезона, когда истечет срок его контракта с французами.

Однако «Барселона» не оставляет надежд подписать Тодибо до закрытия зимнего трансферного окна, даже если придется отдать его в аренду на полгода.

Сине-гранатовые ведут соответствующие переговоры с «Тулузой» и готовы заплатить определенную сумму.

Тодибо не играет за «Тулузу» с 3 ноября 2018 года из-за отказа продлить соглашение с клубом.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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