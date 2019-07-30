Александр Самедов завершил футбольную карьеру

Полузащитник Александр Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. 35-летний футболист играл за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов», а с 2011 по 2018 год Самедов выступал за сборную России.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего!

Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!» – написал Самедов.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Александра Самедова