Саудовскую Аравию могут не допустить на ЧМ-2018 из-за конфликта с Катаром

Автор: Юлия Древова 0

ФИФА может оставить сборную Саудовской Аравии без места на ЧМ-2018. В федерации обеспокоены вмешательством аравийских политических структур в футбол и конфликтом с Катаром.

Во период проведения Кубка Персидского залива государственные СМИ Саудовской Аравии выступали с обращением к сборной Бахрейна перед ее матчем с Катаром, пообещав команде большие денежные бонусы за победу над «террористами». Помимо этого, известны случаи, когда команды из Саудовской Аравии отказывались играть против катарских клубов в азиатской Лиге чемпионов.

В ФИФА заявили, что следят за ситуацией, а ее функционеры уже собираются встретиться с представителями Саудовской Аравии, чтобы обсудить вмешательство политики в футбол в этой стране. Согласно уставу федерации такие ситуации недопустимы.

Напомним, 14 июня Саудовская Аравия должна открыть чемпионат мира в Москве матчем со сборной России.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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