Такума Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура получил травму в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. встреча завершилась победой гостей (2:3).

После встречи японский футболист прошел медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.

Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.

ЦСКА с 40 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «армейцам» предстоит встретиться с «Локомотивом» в московском дерби. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Фото: Твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Официальный сайт ЦСКА