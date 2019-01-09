«Реал» оштрафует Гарет Бэйла за уход со стадиона до окончания матча

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бэйл

«Реал» применит санкции к полузащитнику Гарету Бэйлу за то, что тот покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания матча с «Реал Сосьедадом» (0:2). Валлиец пропускал матч из-за травмы и наблюдал за игрой с трибун.

На 78-й минуте, при счете 0:1 в пользу гостей, Гарет Бэйл покинул стадион и уехал на своем автомобиле, что запечатлили камеры журналистов.

После матча главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что решит ситуацию в личной беседе с Бэйлом.

Однако дело не ограничится разговором с наставником. «Реал» оштрафует игрока, поскольку в клубе считается недопустимым уход со стадиона во время матча. При этом сумма штрафа не уточняется.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

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