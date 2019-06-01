Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Немецкий специалист еще не успел отпраздновать успех распитием алкоголя.
«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто бы ни было.
Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые. Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру.
Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду», – сказал Клопп.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC