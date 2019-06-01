Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Немецкий специалист еще не успел отпраздновать успех распитием алкоголя.

«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто бы ни было.

Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые. Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру.

Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клопп, Салах, Ван Дейк

Юрген Клопп: «В финале ЛЧ мы должны играть в футбол «Ливерпуля»

Клопп

Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»

Маурисио Почеттино: «Для «Тоттенхэма» каждая игра в ЛЧ была финалом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 