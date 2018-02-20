Мануэль Фернандеш: «Нам необходимо забыть о нашем преимуществе в таблице и начать все с нуля»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился мнением. Он рассказал, что необходимо сделать «железнодорожникам», чтобы сохранить отрыв от преследователей в российской Премьер-Лиге.

«Главное – мы должны работать, будто у нас нет этого преимущества. Если ты будешь думать об этом, то расслабишься, и получится, что через две недели команда будет отставать, а не идти первой. Нам нужно продолжать тренироваться так, как раньше. Да, это преимущество добыто в тяжелых играх, было много радости и эмоций, но об этом необходимо забыть и начать все с нуля. Если начать с нуля не получится, то в будущем это сулит проблемы», — цитирует португальца официальный сайт «Локомотива».

После 20 туров лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» опережает «Зенит» и «Спартак» на восемь очков. В текущем сезоне португальский хавбек провел за «Локо» 20 матчей в РФПЛ, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Локомотив»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»