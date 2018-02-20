Винченцо Монтелла: «Севилье» придется убить Алексиса, чтобы его остановить»

Автор: Владимир Шевелев 0

Vincenzo Montella

В первом матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер испанцев Винченцо Монтелла в шутливой манере поделился мнением о том, как остановить нападающего команды соперника Алексиса Санчеса.

«Очень хорошо помню Санчеса по его выступлениям за «Удинезе» в Италии. Он заметно прогрессировал в своей карьере с тех пор. Думаю, он может стать реальной угрозой воротам нашей команды в предстоящем матче. Возможно, нам придётся убить, нокаутировать или сделать что-то в этом роде с Санчесом, чтобы его остановить», — сказал Монтелла.

Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 21 февраля. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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