РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС провела очередное заседание. На нем было удовлетворено заявление «Ростова» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.

«Ростов» исполнил решение палаты от 16 февраля по заявлению бывшего полузащитника клуба Александра Ерохина о взыскании задолженности. Ранее РФС обязал «Ростов» выплатить Ерохину, ныне выступающему за «Зенит», задолженность по трудовому договору и проценты за задержку выплаты. «ФК «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Кроме того РФС снял запрет на регистрацию игроков с «Тюмени» и разрешил «Томи» временно, до 20 марта осуществлять регистрацию новых футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»