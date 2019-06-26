«Анжи» получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне. Зона ПФЛ, в которой будет играть команда, станет известна чуть позже.

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести.

Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями – как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига», – заявил Летин.

Напомним, в минувшем сезоне «Анжи» вылетел из РПЛ, а в межсезонье не сумел пройти лицензирование для участия в ФНЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

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