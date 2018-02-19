«Зенит» призвал фанатов «Селтика» не верить слухам по поводу «бандитов в облике полицейских»

Автор: Юлия Древова 0

Пресс-служба «Зенита» в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» обратилась к болельщикам шотландской команды через свой официальный англоязычный «Твиттер». Сине-бело-голубые опровергли информацию относительно бандитских нападений в Санкт-Петербурге.

18 февраля в британской газете The Scottish Sun появилась заметка с заголовком «В России болельщики «Селтика» с клубной атрибутикой могут стать жертвой бандитов в образе полицейских». В тексте издание делает ссылки на информацию от якобы Министерства иностранных дел Великобритании (FCO) и дает советы, как избежать нападения. Пресс-служба «Зенита» попросила болельщиков «Селтика» не верить данной информации.

«Болельщики «Селтика», пожалуйста, не верьте этому. Вас определенно тепло встретят в нашем городе. Ваше ведомство FCO ранее на своем официальном сайте разместило рекомендации по поводу посещения предстоящего матча. В этой публикации нет ни слова о поддельных полицейских и бандитах», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в «Твиттере», в котором дается ссылка на официальный сайт FCO.

Напомним, что в Шотландии «Зенит» уступил «Селтику» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный Twitter ФК «Зенит»

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