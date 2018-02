«Зенит» призвал фанатов «Селтика» не верить слухам по поводу «бандитов в облике полицейских»

Пресс-служба «Зенита» в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» обратилась к болельщикам шотландской команды через свой официальный англоязычный «Твиттер». Сине-бело-голубые опровергли информацию относительно бандитских нападений в Санкт-Петербурге.

18 февраля в британской газете The Scottish Sun появилась заметка с заголовком «В России болельщики «Селтика» с клубной атрибутикой могут стать жертвой бандитов в образе полицейских». В тексте издание делает ссылки на информацию от якобы Министерства иностранных дел Великобритании (FCO) и дает советы, как избежать нападения. Пресс-служба «Зенита» попросила болельщиков «Селтика» не верить данной информации.

«Болельщики «Селтика», пожалуйста, не верьте этому. Вас определенно тепло встретят в нашем городе. Ваше ведомство FCO ранее на своем официальном сайте разместило рекомендации по поводу посещения предстоящего матча. В этой публикации нет ни слова о поддельных полицейских и бандитах», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в «Твиттере», в котором дается ссылка на официальный сайт FCO.

Celtic fans please don't listen to this, you will definitely receive a warm welcome from everyone in our city. Your FCO have published official advice on coming to the match and it has no mention of fake cops or gangsters.

Source: https://t.co/jpSIWKEX9P ) #FAKENEWS https://t.co/1NXUmuKIJ6

— FC Zenit in English (@fczenit_en) February 18, 2018