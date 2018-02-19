Игроки «ПСЖ» подписали пакт о «единстве и солидарности» перед матчем с «Реалом»

Футболисты «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» решили поднять боевой дух в команде. Парижане подписали соглашение о «единстве и солидарности».

Игроки устроили встречу без главного тренера Унаи Эмери, организаторами которой выступили лидеры раздевалки Тиаго Мотта, Дани Алвес и Маркиньос. На ней был создан своеобразный пакт, согласно которому парижане должны сделать все возможное, чтобы избежать вылета с турнира.

Напомним, ответная встреча пройдёт 6 марта в Париже.

Фото: Global Look Press

Источник: Téléfoot