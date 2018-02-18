Воронежский «Факел» ведет переговоры с Игорем Лебеденко

Автор: Владимир Шевелев 0

Лебеденко

Долгое время муссировались слухи, что «Факел» подписал контракт с форвардом Игорем Лебеденко. Пресс-атташе воронежского клуба Сергей Постников опроверг эту информацию.

«Контракт с Лебеденко еще не подписан. Вероятность перехода этого игрока существует, у «Факела» есть заинтересованность в футболисте. Переговоры с Лебеденко находятся в стадии рассмотрения условий контракта», — сказал Постников.

Напомним, последним клубом 34-летнего нападающего был московский «Арарат», за который в текущем сезоне он провел 17 матчей и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ребко

«Ротор» пополнит состав экс-игроками «Арарата»

Александр Анюков

«Крылья Советов» не планируют возвращать Александра Анюкова

Нерюс Бараса

«Крылья Советов» запретят экс-игроку клуба посещать матчи команды

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 