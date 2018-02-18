Воронежский «Факел» ведет переговоры с Игорем Лебеденко

Долгое время муссировались слухи, что «Факел» подписал контракт с форвардом Игорем Лебеденко. Пресс-атташе воронежского клуба Сергей Постников опроверг эту информацию.

«Контракт с Лебеденко еще не подписан. Вероятность перехода этого игрока существует, у «Факела» есть заинтересованность в футболисте. Переговоры с Лебеденко находятся в стадии рассмотрения условий контракта», — сказал Постников.

Напомним, последним клубом 34-летнего нападающего был московский «Арарат», за который в текущем сезоне он провел 17 матчей и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»