Марио Гомес: «Я могу помочь сборной Германии в качестве джокера»

Автор: Владимир Шевелев 0

Mario Gomez

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес надеется принять участие в чемпионате мира — 2018. В последний раз 32-летний футболист выступал за сборную Германии 4 сентября в матче отборочного этапа с командой Норвегии (6:0) и забил гол.

«Лев знает, что я могу помочь Германии в качестве джокера. Он может рассчитывать на меня. Я умею занимать такую позицию, чтобы мяч точно оказался в воротах. Тренер может быть уверен, что я здоров и вынослив на все сто процентов», — сказал Гомес.

Напомним, что форвард провел за бундестим 71 матч и забил в них 31 мяч. На групповом этапе ЧМ-2018 действующим чемпионам предстоит встретиться со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Фото: Global Look Press
Источник: Die Welt

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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