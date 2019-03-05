Бывший игрок сборной Бразилии Нето: «Неймар не игрок, он знаменитость и избалованный человек»

Автор: Роман Шлуинский 0

Чемпионат мира по футболу. Бразилия — Сербия — 2:0 Москва. Стадион «Спартак». 27 июня 2018 г.

Экс-игрок сборной Бразилии Нето поделился мнением о форварде национальной команды и «ПСЖ» Неймаре. Он заявил, что о 27-летнем футболисте нельзя говорить.

«Неймар – один из величайших футболистов в мире, но вы видели, как Лионель Месси играл в матче против «Реала»? Вы видели, как Месси играл против «Севильи»? Видели, как Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» в 33 года?

Неймар не игрок, он знаменитость и избалованный человек. О нем нельзя говорить, потому что начнет злиться его отец. Единственные, у кого хватило смелости сделать это, были Валтер Казагранде и я», – сказал Нето.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах чемпионата Франции. Он забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: As

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