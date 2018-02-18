«Рубин» арендовал у «Зенита» Кристиана Нобоа

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Рубине». Стороны заключили арендное соглашение до конца этого сезона.

Напомним, Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год, до перехода в «Ростов». В составе команды эквадорец провел 149 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с казанцами хавбек выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.

Летом 2017 года Нобоа перешел из «Ростова» в «Зенит». За питерскую команду провел 9 матчей во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»