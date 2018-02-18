Болельщики «Ростова» смогут бесплатно добраться в Краснодар

Руководство футбольного клуба «Ростов» поможет своим болельщикам в посещении гостевого матча против «Краснодара». Для поклонников ростовской команды будет организованна бесплатная электричка.

«Мы с радостью сообщаем о том, что благодаря поддержке президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца клуб организовывает бесплатную для наших болельщиков электричку на эту встречу!

Отправление в Краснодар (Пригородный железнодорожный вокзал): 3 марта в 9:38. Отправление в Ростов-на-Дону: 3 марта в 23:55. Время в пути составит приблизительно четыре часа», – говорится в заявлении клуба.

Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет 3 марта в 19:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»