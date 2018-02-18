Олимпиада-2018. Российские лыжники завоевали серебро в эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете. Олимпийскими чемпионами стали норвежцы, бронзовые медали досталась французам.

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.

Напомним, что Денис Спицов стал самым титулованным спортсменом в составе сборной России на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане — он выиграл серебро и бронзу.

Если ранжировать команды по количеству золота, в общем зачете сборная России располагается на 19-м месте,

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»