Хави: «Криштиану Роналду в матче с «ПСЖ» был лучше Неймара только тем, что вовремя подставил колено»

Экс-игрок «Барселоны» Хави остался недоволен результатом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1). Полузащитник также сравнил действия форвардов Криштиану Роналду и Неймара.

«ПСЖ» флиртовал с «Реалом». Мадридцы были близки к поражению, но затем вернулись в игру и забили два мяча. Нельзя транжирить моменты в матче против «Реала», иначе он наказывает. Хватит контратаки или углового. Но 3:1? Как они это сделали? Итог несправедлив. «ПСЖ» должен был побеждать или играть вничью.

Нужно смотреть не только на авторов забитых голов, но и в целом на качество игры обеих команд. Я прочитал много статей, где говорилось, что Роналду отыграл лучше Неймара. Но это же несправедливое утверждение! Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено… А как же моменты, созданные Неймаром? Ошибки, которые он заставлял совершить оборону «Реала»? Страх, который он вселял в игроков «сливочных»?

Необъяснимо, но факт: «Реал» играет неубедительно, но побеждает. Главное отличие между этими клубами в том, что «Реал» умеет побеждать, когда играет плохо. Им всё равно, доминируют они или нет. Философия «Реала» – побеждать. «ПСЖ» пытался контролировать игру, но это бесполезно, когда моменты не реализуются», — отметил Хави.

Напомним, ответный матч пройдет Париже 6 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola Global Look Press