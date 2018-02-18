Александр Селихов о своем лишнем весе: «Худей за «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высмеял слухи о том, что он не прошел взвешивание. Сообщалось, что вратарь не появился на поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (1:3) из-за набранных сверх нормы 900 граммов.

Селихов опубликовал в «Инстаграме» свое фото с надутыми щеками и хештэгами #весогонка, #худейзаспартак, #900.

#весогонка#худейзаспартак#900🙊😂 A post shared by Selikhov Aleksandr (@selikhov57) on Feb 17, 2018 at 10:34am PST

Ранее появилась информация о том, что красно-белые отказались от услуг диетолога-нутрициониста Сары Фабрис и уволили шеф-повара Вальтера Дри.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Александра Селихова