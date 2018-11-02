Марко Верратти был пойман за вождением в нетрезвом виде

Автор: Михаил Серебряков 0

Марко Верратти

У полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти возникли проблемы с законом. В ночь с 30 на 31 октября полиция остановила автомобиль итальянского футболиста в Париже, после чего выяснилось, что уровень алкоголя в его крови в два раза превышает допустимый.

Верратти был арестован и спустя некоторое время отправился домой. Игроку грозит наказание в виде лишения водительского удостоверения на длительный срок.

Помимо этого он с большой вероятностью столкнется с санкциями со стороны «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Верратти принял участие в семи матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«ПСЖ» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу первенства.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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