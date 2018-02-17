ЛГБТ-организация раскритиковала FA за меморандум о сотрудничестве с Катаром

ЛГБТ-организация Pride in Football выступила с критикой в адрес Футбольной ассоциации Англии (FA). Организация недавно подписала меморандум о сотрудничестве с Катаром.

«Члены Pride in Football были шокированы новостью о том, что FA подписала меморандум о взаимопонимании с Катаром. В ноябре делегация FA посетила жеребьевку ЧМ-2018 в России с радужными бейджами в поддержку ЛГБТ-движения. Это был четкий сигнал поддержки и уважения к правам ЛГБТ-болельщиков по всему миру.

Соглашение с одним из самых жестких режимов по отношению к меньшинствам противоречит тому прогрессу, которого FA добилась в борьбе с дискриминацией. Pride in Football хочет провести встречу с главой FA, как только появится такая возможность», – говорится в заявлении.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»