Зинедин Зидан: «Работа главным тренером «Реала» особенно изнурительна»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением. Французский специалист считает, что работа наставником мадридской команды особенно изнурительна.

«Работа главным тренером изнурительна, особенно в «Реале». Очевидно, что может случиться момент, когда будет необходима перемена. Это касается всех, не только тренеров.

Сейчас для меня такой момент не настал, но однажды это произойдет. Эта профессия изнурительна, а в «Реале» в еще большей степени. Для меня важно то, чем я занимаюсь в настоящий момент, день за днем. Хочу завершить этот сезон с «Реалом» — это все, о чем я думаю», — сказал Зидан.

В текущем сезоне «сливочные» после 22 игр с 42 очками занимают четвертое место в испанской Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 17 баллов. Реальные шансы что-то выиграть в этом сезоне у «Галактикос» остались только в Лиге чемпионов, где «Реал» в первом матче победил «ПСЖ» (3:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»