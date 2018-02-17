Григорий Родченков: «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля»

Григорий Родченков — главный информатор WADA. Теперь химик-аналитик рассказал о допинге в российском футболе.

«Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям. Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задуют вопросы про допинг у российских футболистов.

Мутко приказал защищать игроков сборной России от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать. Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.

Когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему Адамс», – сказал Родченков.

Фото: Global Look Press

Источник: AP

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»