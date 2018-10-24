Рауль Рианчо объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели на матч с «Рейнджерс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» рассказал, почему полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели на игру. Матч состоится 25 октября.

«Что касается Ещенко и Глушакова – они игроки «Спартака», работают в этом клубе и имеют контракты, поэтому мне нужно их использовать. У них есть потенциал, чтобы играть.

Глушаков, Ещенко, Роша и еще семь игроков остались на базе. Мы приняли это решение, потому что в понедельник игра с «Рубином» и будет определена ротация. Глушаков и Ещенко вернулись в команду только недавно, и им необходимо получить нужный ритм», — сказал Рианчо.

Напомним, «красно-белые» после двух туров Лиги Европы занимают последнее место в группе. В активе у «Спартака» одно очко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»