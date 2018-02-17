Бывший президент «Марселя» раскритиковал «ПСЖ»

Экс-президент «Марселя» Бернар Тапи критически высказался о «ПСЖ». Тапи отметил, что в команде нет уважения друг к другу.

«Это уличный базар! В «ПСЖ» одни футболисты думают только о себе, другие — ни с кем не разговаривают, а у тренера нет авторитета. Что это за цирк?» — сказал Тапи.

Тапи был президентом «Марселя» с 1986 по 1994 год. За это время «олимпийцы» пять раз подряд выиграли чемпионат «Франции» и впервые в истории стали обладателями Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro