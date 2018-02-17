Мехди Бенатиа: «Наполи» играет в самый красивый футбол»

Автор: Никита Пронин 0

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, кто на его взгляд играет самый красивый футбол в Серии А. Также морокканец уверен в победе «Юве» в чемпионате страны.

«Чемпионская гонка будет сложной и продолжится до самого конца. Однако я убежден в том, что мы можем ее выиграть. Людям кажется, что «Ювентус» должен выигрывать Серию А как должное, однако это не совсем так. Тем не менее приятно, что нас изначально считают победителями. «Наполи» играет в самый красивый футбол, но «Ювентус» солиднее и сильнее. Мы доказали это, победив «Наполи» на его стадионе в декабре», — сказал Бенатиа.

За 14 туров до конца чемпионата «Ювентус» отстает от «Наполи» на одно очко. В текущем сезоне Бенатиа забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гонсало Игуаин

Гонсало Игуаин первым в серии А оформил хет-трик за «Ювентус» и «Наполи»

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае, на «Камп Ноу» состоялась презентация Филиппе Коутиньо. Главные новости дня

Никола Максимович

Никола Максимович хочет перейти в «Спартак», достижение Александра Зинченко. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 