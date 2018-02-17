Мехди Бенатиа: «Наполи» играет в самый красивый футбол»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, кто на его взгляд играет самый красивый футбол в Серии А. Также морокканец уверен в победе «Юве» в чемпионате страны.

«Чемпионская гонка будет сложной и продолжится до самого конца. Однако я убежден в том, что мы можем ее выиграть. Людям кажется, что «Ювентус» должен выигрывать Серию А как должное, однако это не совсем так. Тем не менее приятно, что нас изначально считают победителями. «Наполи» играет в самый красивый футбол, но «Ювентус» солиднее и сильнее. Мы доказали это, победив «Наполи» на его стадионе в декабре», — сказал Бенатиа.

За 14 туров до конца чемпионата «Ювентус» отстает от «Наполи» на одно очко. В текущем сезоне Бенатиа забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia