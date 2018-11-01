«Спартак» может заплатить за Олега Кононова 1 млн евро

Тульский «Арсенал» готов отпустить главного тренера Олега Кононова в «Спартак». В таком случае сумма компенсации составит в пределах одного миллиона евро.

Решение остается за красно-белыми, которые по-прежнему не уверены в приглашении белорусского специалиста.

Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост наставника «Спартака», который освободился после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Рауль Рианчо.

«Спартак», набрав 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (14) — 10-е.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»