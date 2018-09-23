Эрнесто Вальверде: «Еще слишком рано говорить о продлении контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед домашнем матчем с «Жироной» в рамках 5-го тура испанской Примеры рассказал о ситуации с продлением соглашения с клубом. Специалист уверяет, что слишком рано говорить об этом.

«Сейчас у меня есть контракт. В нем прописана опция, позволяющая мне остаться в клубе еще на год. Но вы же знаете, как идут дела в футболе. Сезоны длинные, и нужно смотреть, как все будет развиваться. Сейчас только сентябрь, еще слишком рано об этом говорить», — сказал Вальверде.

Эрнесто возглавил сине-гранатовых в мае 2017 года. Вместе с каталонским клубом 54-летний специалист стал чемпионом Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Матч «Барселона» — «Жирона» состоится завтра, 23 сентября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal