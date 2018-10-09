Дмитрий Песков: «Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Данная ситуация обсуждается в Кремле.
«Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным. Правоохранителям не составит труда разобраться в ней, нужно уйти от эмоций.
Мы и сами видели достаточно неприятные опубликованные видеокадры. Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций и от того, кто футболисты, а кто — нет.
Там, очевидно, было много и свидетелей. Была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», – сказал Песков.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Фото: Global Look Press
Источник: РЕН-ТВ